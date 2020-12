Inter, la ricerca della qualità e l'equivoco Eriksen

La ricerca della qualità, unita alla compattezza ed all’adattamento ad un modulo dal quale l’Inter non sembra poter prescindere, saranno alla base della sessione invernale dei nerazzurri. Il ritorno seppur a intermittenza di Stefano Sensi, ha fornito la dimostrazione concreta dell’importanza di un giocatore in grado di scompaginare le linee avversarie con la sua qualità ed imprevedibilità: un benefit di cui l’Inter non ha intenzione di fare a meno a prescindere dalle condizioni fisiche dell’ex giocatore del Sassuolo. Per questo, se si arriverà ad un accordo per la cessione a titolo temporaneo o definitivo di Eriksen, i nerazzurri andranno alla ricerca di un profilo che possa giocarsi il posto da titolare con lo stesso Sensi. Il non plus ultra sarebbe rappresentato da Rodrigo De Paul, anche se la valutazione che ne fa l’Udinese lo rende proibitivo, specie a gennaio. Una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dal Papà Gomez, anche se l’Atalanta non dispera di riuscire a trattenerlo e le caratteristiche sono decisamente più offensive. Un’altra soluzione potrebbe portare ad uno scambio sull’asse già utilizzata in passato con il Psg per portare a Milano Leandro Paredes ed Eriksen proprio a Parco dei Principi. Insomma scenari che necessitano di essere approfonditi e che potrebbero risolvere una volta per tutte l’equivoco più insondabile della rosa nerazzurra, ad un anno di distanza dal suo arrivo a Milano.