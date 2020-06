Inter, la rincorsa di Sanchez: il riscatto si può fare

Di corsa per meritarsi la riconferma. La missione è chiara, così come il protagonista che sarà chiamato a cercare di portarla a termine. Si tratta di Alexis Sanchez, una delle note liete dell’eliminazione dell’Inter in coppa Italia per mano del Napoli. Seppure in una manciata di minuti sul finale di partita, il cileno ha mostrato una verve agonistica ed una brillantezza che erano mancate a Lautaro Martinez per tutti i tratti antecedenti della sfida. L’attaccante di proprietà del Manchester United ha creato scompiglio ed occasioni nell’area avversaria, sfiorando in più di una circostanza la rete che sarebbe valsa la qualificazione. Un indizio concreto sulla volontà che l’ex Barcellona ha di convincere la società nerazzurra ad investire sulla sua riconferma a fine stagione, con il supporto che direttamente da Old Trafford ha fornito l’attuale tecnico dello United Solskjaer che è stato di fatto inequivocabile nel suo giudizio sul numero 7 nerazzurro. “Non sempre un bel divano si abbina con il resto dell’arredamento”. Insomma, un lasciapassare per un divorzio in via definitiva. Prospettiva che l’Inter valuterà attentamente in costi e modalità, ma per la quale la spinta deve arrivare proprio da Sanchez. Con un grande finale di stagione, tutto sarebbe realmente possibile.