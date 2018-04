Inter, la riprova dei meccanismi contro l’avversario più tosto

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tutto confermato. Nessuna sorpresa nell’undici titolare, e non potrebbe essere altrimenti. L’Inter che si avvicina al Derby non avrà sostanzialmente dubbi in merito alla formazione, con le scelte di Spalletti assegnate dopo il doppio exploit contro Sampdoria ed Hellas Verona, e con il carico di aspettative consecutivo al bel gioco garantito dallo schieramento di cui sopra. Nessuna sorpresa in avanti, evidentemente, ma nessun cambio anche sulla linea mediana: con Gagliardini e soprattutto Brozovic confermati davanti alla difesa con il croato dotato di licenza di costruire dal basso, e con Rafinha libero di inventare calcio da sottopunta scambiandosi di posizione ora con Perisic ora con Candreva. Consolidata anche la linea arretrata, con Cancelo e le sue folate offensive e con Skriniar e Miranda pronti ad accogliere D’Ambrosio in una linea a tre quando il portoghese decide di offendere sulla linea dei trequartisti. Meccanismi che hanno dimostrato di funzionare e che saranno messi alla prova dalla tigna di un Milan che Gattuso ha ribaltato moralmente e tatticamente. L’ora della verità è ad un passo.