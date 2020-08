Inter, la riscossa arretrata parte da Godin

Le ultime uscite dell’Inter stanno rispolverando le qualità troppo spesso messe in discussione del primo colpo messo a segno la scorsa estate. Quel Diego Godin che dopo avere sofferto l’impianto di gioco a tre di Antonio Conte si sta di fatto rivelando un interprete quasi irrinunciabile, al punto da avere scavalcato nelle gerarchie del tecnico leccese un imprescindibile come Milan Skriniar. Complice l’esplosione di Bastoni, abile in fase di costruzione e per caratteristiche irrinunciabile se la filosofia è quella di imporre la manovra dal basso, le qualità di marcatura di Godin stanno contribuendo a far ritrovare all’Inter quell’impermeabilità difensiva che era stata una dei pezzi forti del repertorio di inizio stagione. E così, anche le tante voci di mercato che avevano inserito Godin nella lista dei sacrificabili, stanno perdendo di intensità: l’Uruguayano si è finalmente preso l’Inter e sembra avere intenzione di volerla vivere da protagonista anche nella prossima stagione.