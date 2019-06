Inter, la ristrutturazione della linea mediana

Fonte: Sportitalia

In casa Inter tiene banco il restyling della linea mediana come una delle priorità per la squadra di Antonio Conte. Tra le scelte prese dalla società ben prima dell’insediamento del tecnico leccese c’è stato il prolungato assalto nei confronti di Barella, con contatti che proseguono a ritmo incessante nonostante i tentativi di inserimento da parte di altre società che restano comunque defilate rispetto alla squadra nerazzurra che è determinata nel chiudere positivamente l’affare. La ricerca di Conte riguarda dunque un profilo in più da aggiungere al quadro, arricchendo magari la qualità nella costruzione del gioco. Se Rakitic rappresenta il sogno al momento proibito (ma attenzione alle possibili svolte in casa Barcellona), ecco spiegati i sondaggi per giocatori tecnici e con visione di gioco come per esempio Stefano Sensi del Sassuolo. Il quadro viene completato dalle corsie esterne, con il possibile rilancio di Perisic su un versante, e l’assalto a Lazaro su quella opposta. Insomma, un tentativo di ristrutturazione capillare che l’Inter vuole perseguire tenendo sempre alte le antenne in caso di soluzioni stuzzicanti ed in grado di fornire una svolta ben più decisiva.