Inter, la rivolta degli ex. Confermata la regola del “tutto o niente”

No gol? No party. Era successo nel derby infrasettimanale ed è accaduto nuovamente a Torino. Se non altro nella stracittadina, l’Inter, almeno un punto lo aveva portato a casa. Troppo poco però se guardiamo ai numeri. Bisognava andare dritti al sodo, invece negli ultimi 180 minuti e oltre di gioco, non si è andati né dritti né tantomeno al sodo. All’andata il Toro si era preso la soddisfazione di spegnere l’euforia casalinga nerazzurra. Ieri si è preoccupato di fare lo stesso quanto a risultati utili e clean sheet consecutivi degli avversari. Salta all’occhio, inevitabilmente, la casella dei gol ferma sullo zero per la seconda volta. In quattro dei cinque ko stagionali (Coppa Italia compresa), la Beneamata non è riuscita a timbrare il cartellino. Potrebbe sembrare un caso, ma forse non lo è.

Lo strapotere offensivo di alcune partite (l’esordio contro la Fiorentina, la goleada col Chievo e lo 0-5 di Marassi per citarne qualcuna), si scontra rumorosamente con la pochezza realizzativa di altre (emblematico l’ottavo di Coppa Italia a San Siro contro il Pordenone). Per dirla alla Spalletti, troppe volte mancano quelle soluzioni che una squadra in corsa per un posto in Champions dovrebbe trovare con discreta facilità. È curioso che il trend della squadra si sposi poi in pieno con quello del suo capitano. Perché delle 27 partite giocate da Icardi in Serie A, solo in 13 alla fine è riuscito a lasciare il segno. Meno della metà. Un andamento asfittico e indicativo di una sorta di “tutto o niente”. Anche all’Olimpico Grande Torino, a ben guardare, le due occasioni più limpide (traversa di Perisic e palo finale di Rafinha) nascono da due corner. Non a caso l’Inter ha prodotto in stagione qualcosa come 18 gol (12 di testa) da palla inattiva.

Va detto che, in gare come queste, quando nella porta avversaria prende posto il supereore di turno, far gol diventa difficile quanto scalare il K2 a testa in giù. Puoi giocare fino a notte, tanto la situazione non cambia mai. Ieri Sirigu ha preso praticamente di tutto. Al minuto numero tredici, sulla botta al volo di Icardi, è risultato quasi emozionante per chi guardava il match senza presa di posizione alcuna. Candreva e neppure Skriniar possono nulla contro lo stato di grazia del portiere granata. Quando per la prima volta Miranda lo aveva battuto, ci ha pensato N'koulou a salvare sulla linea, prima del tap in di Gagliardini. Nulla da fare. L’Inter cade anzi nel festival degli errori banali. Come il fallo assolutamente evitabile di Brozovic, in seguito al quale è scattata l’ammonizione che lo costringerà a guardarsi lo spettacolo di Bergamo dal divano di casa. Come quello di tornare a costruire calcio prettamente monotematico, fatto di cross e palla in mezzo, non appena i tempi si accorciano e le ombre si avvicinano. Così a ridere sono gli ex avvelenati in rivolta. La faccia di Mazzarri al triplice fischio è tutto un programma. Vuoi che Gasperini non ci abbia già fatto un pensierino?