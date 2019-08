Inter, la Roma non fa sconti per Dzeko: servono 20 milioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nonostante i nuovi contatti nella giornata di oggi, la Roma non è andata incontro all'Inter per il futuro di Edin Dzeko. I giallorossi non hanno intenzione di sedersi a trattare per meno di 20 milioni di euro, contro i 15 che i nerazzurri hanno messo sul piatto fino a oggi. La chiave potrebbe essere uno scambio con Icardi, anche se resta complicato per la volontà dell'argentino.