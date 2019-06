Inter, la Roma prova a trattenere Dzeko. Ma la strada sembra tracciata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter ed Edin Dzeko, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per la fumata bianca fra il bosniaco e il club nerazzurro. L'attaccante della Roma da tempo ha trovato una base di accordo con l'Inter per un triennale, anche se i giallorossi, racconta Sky Sport, hanno provato a rilanciare mettendo sul piatto un rinnovo triennale. Dzeko oramai sembra però indirizzato vero l'Inter e come detto la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per la fumata bianca.