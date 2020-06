Inter, la Samp è già nel mirino. Conte ha in mente almeno due cambi

Il percorso che porterà all'esordio bis in campionato l'Inter di Antonio Conte è appena cominciato. Fuori dalla Coppa Italia sì, ma il tecnico nerazzurro si è detto complessivamente soddisfatto della prova offerta a Napoli dai suoi uomini. Certo, con alcuni di questi si è intrattenuto qualche minuto per rivedere errori o movimenti incompatibili con quanto preparato prima della trasferta partenopea. Preludio a un cambio di determinate pedine in vista della gara di San Siro contro la Sampdoria. Almeno due o tre di questi, titolari contro la squadra di Gennaro Gattuso, potrebbero lasciare il posto ad altre nel prossimo decisivo match di fronte ai blucerchiati. Nicolò Barella, Ashley Young e Lautaro Martinez non hanno esattamente incantato in terra campana, perciò l'ex ct della nazionale ha pre-allertato Stefano Sensi, Cristiano Biraghi e Alexis Sanchez (tra i migliori nel finale) per una maglia da titolare in attesa di domenica. I prossimi giorni, le prossime sedute, i prossimi test, daranno risultati e certezze più solide in sede di scelte. Qualcosa, in ogni caso, cambierà. Per forza quando uno degli obiettivi più abbordabili della stagione, nonostante una prova migliore rispetto all'avversario, è appena svanito nel nulla.