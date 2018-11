© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Come riporta il quotidiano 'Il Secolo XIX', la Sampdoria spera che a gennaio l'Inter possa cedere in prestito ai blucerchiati l'attaccante argentino Lautaro Martinez. L'italo-brasiliano Eder, passato in estate dall'Inter allo Jiangsu, è un'altra opzione per l'attacco per la società genovese che vuole inserire in rosa per la seconda parte di stagione un altro attaccante, soprattutto dopo che Kownacki ha detto di voler andare via.