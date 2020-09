Inter, la settimana dei colpi "senior": trofei ed esperienza

La settimana dell’Inter prende il via, e con il raduno dei nerazzurri anche l’operazione esperienza tanto agognata da Antonio Conte è pronta per entrare nella sua fase operativa, riversando anni di carriera ed attitudine alla pratica di sollevamento trofei su una rosa che di fatto è totalmente novizia sotto questo punto di vista. Ore bollenti, che dopo avere regalato al tecnico nerazzurro il profilo di Aleksander Kolarov, giunto a Milano e pronto a mettere al servizio dell’Inter le qualità maturate tra le romane e l’esperienza al Manchester City, potrebbero contraddistinguere anche la messa a punto del colpo Vidal: quello per eccellenza più desiderato dal tecnico salentino praticamente dallo stesso momento in cui ha preso possesso della panchina dei milanesi. E così, dopo i tentativi a vuoto dell’estate e soprattutto dell’inverno scorso, i tempi sembrano finalmente maturi per aggiungere qualità, garra, e 21 trofei al bagaglio di una squadra le cui basi sono state poste ma che è alla ricerca dello step decisivo per iniziare a raccogliere qualche successo dopo un decennio di digiuno forzato. In via di definizione anche l’aggiunta di Matteo Darmian alla batteria di esterni in ossequio ad un patto datato agosto 2019 e che verrà rispettato con il Parma, e poi sarà tempo di procedere a qualche cessione per ipotizzare il finanziamento di colpi importanti in entrata. Il fiore all’occhiello è stato ratificato a luglio con l’investimento per Hakimi, passato in cavalleria viste le tempistiche anticipate, ma sicuramente assimilabile ai più importanti acquisti dei top club del continente. Si diceva delle cessioni ipotizzate, tra chi è tornato dai prestiti e potrebbe ripartire e chi non vede più la propria posizione intoccabile come in passato: opportunità di guadagno che potrebbero permettere un assalto ad un grande colpo, a cui nonostante le smentite di rito, l’Inter e Conte non hanno mai smesso di pensare…