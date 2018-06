Inter, la settimana prossima si torna alla carica per Politano

Gozzano, Emiliano e Guitto rimarranno in rossoblu. Due addii

Matera, Roselli resta in pole position per la panchina

Carrarese, si riparte già domani: via al pre ritiro

Catanzaro, Pambianchi: "Arrivo in punta di piedi e con grande umiltà"

Pordenone, c'è curiosità per la presentazione del nuovo logo

Novara, per la panchina Viali favorito su Bianco

DG Lucchese: "Incontro con le istituzioni per la questione stadio"

DG Carrarese: "Ceccarelli uno dei nomi in agenda"

Feralpisalò, l'11 luglio la ripresa dei lavori per la prossima stagione

Gozzano, rinnovo per Emiliano

Viterbese, ritorno di fiamma del Pescara per Celiento

Arezzo-Magi, domani in programma un confronto per la panchina

Playoff Serie C, il Cosenza è in finale. Catania-Siena ai supplementari

Altre notizie Serie C

L'Inter è pronta a tornare alla carica per Matteo Politano . Secondo quanto rivela Sky Sport , la settimana prossima l'agente dell'attaccante del Sassuolo si riaggiornerà con l'Inter. I nerazzurri, dal canto loro, dovranno fare le proprie valutazioni avendo stabilito un tetto massimo di spesa per l'attaccante nel giro della nazionale italiana.

