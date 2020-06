Inter, la sfida di Handanovic. Assente all'andata, ora cerca il decimo clean sheet

Assente all'andata, capitan Samir Handanovic avrebbe intanto voluto regalare una prova da porta inviolata a Torino contro la Juventus. Così non è stato, Ramsey e Dybala hanno infierito due volte nella sfida per il titolo, comunque tutt'altro che chiuso qualora i nerazzurri battano la Sampdoria nel recupero della 25^ giornata di Serie A. Al San Paolo la sua prestazione sarà fondamentale, prendere gol costringerebbe la sua squadra a doverne fare due per passare il turno. Che, certo, vale in ogni caso se l'obiettivo è (e certamente sarà) quello di evitare i calci di rigore. Nondimeno incassare una rete indirizzerebbe la gara verso scenari ancora più intricati per gli uomini di Antonio Conte. Samir ha lavorato sodo nelle ultime settimane per farsi perdonare il lungo periodo di assenza, oltre che la prestazione dello Stadium da non annoverare tra le sue migliori in carriera. In stagione il portierone sloveno ha centrato il clean sheet 9 volte. Quale migliore occasione per centrare la doppia cifra senza subire reti?