Inter, la sfida Sanchez per fare la differenza

Fonte: Sportitalia

Tra le tante squadre che hanno mostrato soltanto in parte le potenzialità conseguenti alla sessione di mercato appena trascorsa, spicca certamente l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico dei nerazzurri, infatti, ha inserito nelle prime due giornate soltanto Lukaku e Sensi all’interno di un undici che, mescolando le carte, somigliava parecchio negli interpreti a quello della passata stagione. Ora, al netto della conformazione arretrata e di quella della linea mediana, l’aspetto che desta maggiore curiosità è legato al reparto avanzato ed in particolar modo all’inserimento di Alexis Sanchez. Infatti se da un lato è vero che il cileno arriva da un anno e mezzo insoddisfacente con la maglia del Manchester United, dall’altro va sottolineato come i suoi problemi ad Old Trafford fossero stati di natura mentale e tattica.

Aspetti sui quali Conte è già pronto a lavorare. Il meglio del suo repertorio italiano, infatti, è stato espresso dal Nino Maravilla proprio nel contesto di un 3-5-2, quello di Guidolin all’Udinese, e l’intesa con Lukaku è totalmente confermata dall’ottimo rapporto che i due manifestano anche fuori dal rettangolo verde. Dal punto di vista della preparazione fisica, invece, il cileno ha mostrato un’ottima attitudine nei primi allenamenti con la sua nuova realtà. Sanchez si è presentato ad Appiano tirato a lucido, ha un preparatore personale con il quale sta lavorando anche al di là degli impegni con i nerazzurri. Sull’aspetto mentale, infine, la garanzia è rappresentata da Antonio Conte. A lui il compito di restituire all’Inter e al calcio italiano il fuoriclasse in grado di fare la differenza.