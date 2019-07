Inter, la sorella di Nainggolan: "Deluso da Marotta, l'estero gli piacerebbe"

© foto di PhotoViews

Radja Nainggolan apre alla soluzione estera. La conferma arriva direttamente dalla sorella Riana, giocatrice di calcio a cinque: "Radja non è rimasto molto felice dopo le dichiarazioni dell’ad dell'Inter Marotta, che lo vedono fuori dal progetto. Ci sono possibilità che mio fratello vada via da Milano, anche se al momento non c’è una squadra in vantaggio per accaparrarselo. Potrebbe essere intrigato anche da una proposta dall’estero". A riportarlo è il Corriere dello Sport.