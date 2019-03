Inter, la sorella di Wanda Nara: "Non è colpa sua se Icardi non gioca"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella querelle che vede protagonisti l'Inter, Mauro Icardi e la sua moglie-agente Wanda Nara, si aggiunge ora la voce della sorella di quest'ultima, Zaira, che ha difeso a spada tratta l'operato della procuratrice: "Wanda è molto brava come manager e molto rispettata; in Italia le hanno appena dato un premio molto riconosciuto che viene dato alle donne che parlano e vanno al fronte. Wanda ha rivoluzionato l'Italia, non è normale che in una riunione con dei proprietari dei club si presenti una donna tanto giovane. Si comporta come se facesse questo mestiere da una vita. I club hanno forza, son capaci di mettere da parte un giocatore per dimostrare potere, come a punirlo per aver chiesto più soldi. Ma se non gioca non è per colpa di Wanda. Le decisioni le prendono insieme, lei non fa nulla per il contratto che lui non voglia".