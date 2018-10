Inter, la Spal e poi la tregua. A Spalletti manca solo Perisic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Parma era il primo step di una cavalcata lunga, affascinante e certamente decisiva per l'Inter. Il ko di San Siro lasciava l'amaro in bocca, un brivido troppo familiare per i nerazzurri. Se non altro negli ultimi anni. E invece quella sconfitta non era che il preludio a una nuova vita, una nuova storia e anche a una nuova opportunità: tornare a far paura e a essere grandi. Improvvisamente la squadra reagisce, in modo del tutto folle, con un bomber d’aria che però porta in terra il paradiso calciando (e segnando) da fuori. Icardi, tre gol nelle ultime quattro partite giocate, ancora una volta risponde presente. “Da sei anni sono a casa” ha postato ieri sui social la punta argentina, con una foto che lo ritrae seduto sul pavimento e sullo sfondo tutte le maglie nerazzurre indossate. Il capitano ha dimostrato nuovamente d'essere lui il leader. E anche a Ferrara lo sarà, per chiudere un meraviglioso cerchio, prima della meritata tregua che gli uomini di Spalletti, mai come adesso, meritano.

Ci sarà anche Perisic? A Eindhoven il croato è rimasto in campo per tutta la partita senza incidere mai. Il perché non si riesca più a vederlo brillare di luce propria, purtroppo, non è dato saperlo. In fondo, questa squadra potrebbe alzare ulteriormente l'asticella con lui. Partito fortissimo con due reti e un assist nelle prime tre giornate, grazie anche al gol realizzato con la Nazionale nell'amichevole contro il Portogallo, Ivan si accomoda in panchina a Marassi di fronte alla Samp, quindi scende al di sotto di ogni più rosea aspettativa nelle gare contro Fiorentina, Cagliari e PSV. Questione di condizione fisica? Possibile, ma in questo senso l’esterno avrebbe dovuto compiere un cammino opposto: esordio col freno a mano, gol e assist pesanti dopo una decina di partite. Forse un problema mentale? Può darsi. Diverse volte è capitato che, se non coccolato e posto sempre e comunque davanti agli altri, l'ex Wolfsburg subisse un inspiegabile calo di rendimento. In ogni caso Perisic risulta essere sempre un elemento chiave. Che va recuperato in fretta. Starà a lui fare in modo che ciò possa avvenire prima della sosta. Spalletti attende.