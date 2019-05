© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta Il Corriere dello Sport, la strategia dell'Inter per trattenere Keita sembra chiara: i 35 milioni per il riscatto dell'attaccante dal Monaco sono troppi per le casse nerazzurre, per questo motivo l'Inter potrebbe proporre ai monegaschi un rinnovo del prestito. In alternativa, per abbassare le richieste economiche del Monaco, l'Inter potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Miranda e Candreva.