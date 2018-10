Inter, la svolta è segnata? La strada delle due punte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un indizio eloquente? Forse. Sicuramente una traccia sulla quale lavorare, senza lasciare nulla di intentato. Se è certamente vero che l’Inter abbia fatto del carattere la sua qualità migliore in questo avvio di campionato e di Champions League, va anche aggiunto che sprazzi di evidente qualità sono apparsi illuminando le speranze di Spalletti e degli appassionati per quanto riguarda il futuro. Il forcing di Ferrara ha prodotto il suo risultato nel momento in cui Spalletti ha schierato concettualmente tutta la sua artiglieria pesante, senza trincerarsi dietro a algoritmi tattici e di equilibrio. Intendiamoci, fondamentali per la costruzione di un progetto credibile, ma forse oltrepassabili se il fine ultimo è quello di innalzare il livello di qualità del gioco. La sensazione è che questa squadra, magari non dall’immediato, sia destinata a prevedere la convivenza tra Lautaro ed Icardi: i due si cercano, si piacciono e si divertono. Le soluzioni avanzate si moltiplicano ed i gol arrivano. Spesso squadre di livello trovano la loro quadratura a lavori in corso, con esperimenti che diventano consuetudine, obbligando i giocatori più talentuosi al sacrificio con l’obiettivo di trovare la maniera di convivere. Chissà che anche le sensazioni di Spalletti non possano andare in questa direzione. Intanto, con il carico pesante, i tre punti sono arrivati.