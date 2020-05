Inter, la tassazione agevolata può essere la chiave per arrivare a Cavani

Edinson Cavani ora è in cima ai piani dell'Inter dopo i no di Mertens e Giroud che resteranno rispettivamente al Napoli e al Chelsea. Il Matador è pronto a ridursi sensibilmente l'ingaggio per firmare l'ultimo grande accordo della carriera, passando dai 12 milioni netti percepiti al PSG ai 10 che chiederà alla sua prossima squadra. Il vantaggio nerazzurro sta nella tassazione agevolata che il governo italiano ha previsto per i lavoratori provenienti dall'estero e che restano residenti in Italia per almeno due anni. L'Atletico Madrid è la principale concorrente ma dovrà chiedere uno sconto ulteriore rispetto ai 10 milioni richiesti e dunque potrebbe farsi scavalcare proprio dai nerazzurri. Tra l'altro la squadra di Simeone si sta ancora giocando un posto per entrare in Champions nella prossima stagione e questo potrebbe essere un ulteriore aiuto per l'Inter che invece, almeno il posto nella massima competizione europea, pare averlo già in tasca. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.