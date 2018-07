Inter, l’alternativa a Vidal è Bakayoko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vidal avanti a tutti, ma non è l’unico nome a cui sta pensando l’Inter. Ausilio lavora sottotraccia ad altri nomi. E uno è quello di Tiemoue Bakayoko. L’occasione buona potrebbe essere la partita di oggi a Nizza con il Chelsea, alla quale sarà presente anche il d.s. nerazzurro. Il francese è in uscita dal Chelsea, che un anno fa lo acquistò dal Monaco per 42 milioni di euro più bonus, riporta La Gazzetta dello Sport. Qui i margini per lavorare a una soluzione in prestito ci sono, ma resta un piano B.