Inter, l’anima ha un nome: non si può fare a meno di Rafinha

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al centro dell’operazione Champions, anche al netto di passaggi a vuoto che avrebbero potuto chiudere anzitempo il discorso per l’Inter, c’è con estrema convinzione il profilo di Rafinha. Il brasiliano trascina, incoraggia, carica e sbatte la testa senza perdersi d’animo quando la giocata non gli riesce. In questo momento personifica l’anima di una squadra che sta cercando di costruirsi una mentalità adeguata per gli obiettivi che si è prefissata e che non sa se sarà in grado di raggiungere. L’Inter ha paura della sua ombra, soffre la pressione di dover centrare un risultato a tutti i costi così come faticano tutte le squadre che non hanno abitudine a palcoscenici di un certo livello. Però in Rafinha trova la tranquillità di chi sa come si vince, forse per una mentalità assorbita per osmosi dalla scuola Barcellona, e non teme di dover dimostrare nel pratico il valore di cui è dotato. Due gol, due assist nel momento più caldo della stagione. Anche se tutto poteva già essere perso, se l’Inter ha una speranza di scavalcare l’obiettivo è attraverso un brasiliano figlio d’arte che è diventato l’anima e il cuore pulsante di un gruppo che si sta affidando a lui. Impossibile, comunque vada a finire, pensare di poterne fare a meno.