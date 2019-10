© foto di Imago/Image Sport

Con l'Inter già alla ricerca di un attaccante in vista del mercato di gennaio è tornato di moda il nome di Olivier Giroud. Sul francese si è espresso nel weekend Frank Lampard, tecnico del Chelsea, che ha fatto il punto sulle possibilità di un addio a Stamford Bridge dell'ex Arsenal: "Al momento vogliamo che rimanga con noi perché un elemento importante della squadra. Rispetto Giroud e ci ho parlato. È un calciatore professionale e capisco che non sia felice di giocare. Come ho detto a Oli, otterrà i suoi spazi e avrà una grande influenza per noi".