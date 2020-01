© foto di www.imagephotoagency.it

Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro, ha parlato ai microfoni di InterTV dopo il 3-1 contro il Napoli: "L'Inter non vinceva qui in campionato da tanto tempo. L'abbiamo fatto oggi, e siamo felici per aver portato tre punti a casa contro una squadra che gioca molto bene a calcio. Abbiamo avuto cuore e pazienza: non era una partita facile, ma abbiamo fatto giro palla e attaccato gli spazi nella maniera giusta. Siamo contenti. E' stato importante recuperare diversi giocatori. Io e Lukaku? Stiamo facendo bene, lavoriamo per il bene dell'Inter".