Inter, Lautaro: "Abbiamo dato tutto in campionato, grazie a compagni e tifosi"

"La Serie A è finita. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra per aver dato tutto in ogni partita, a tutti i tifosi per averci sostenuto. Continueremo a fare del nostro meglio per questa squadra", con questo post Lautaro Martinez ha commentato la fine del campionato per l'Inter.