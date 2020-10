Inter, Lautaro al 45': "Se possiamo fare un altro gol meglio. Conte? Ci guida come alla play"

Al termine del primo tempo di Lazio-Inter chiuso sull'1-0 grazie ad un suo gol, Lautaro Martinez ha parato a DAZN: "Cerco ogni giorno di lavorare e dare il meglio per me e per la squadra. Dobbiamo continuare così. Questa partita si tratta di fare più gol di loro perché danno tanta intensità e hanno qualità lì davanti. Se possiamo fare un altro gol meglio. Cosa mi ha chiesto Conte? Una posizione che abbiamo sbagliato con Niccolò. Abbiamo gridato solo perché non ci sentivamo, ma vogliamo solo il bene della squadra. Conte ci guida come alla play? Eh si (ride, ndr)".