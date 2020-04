Inter, Lautaro-Barça, quante variabili. Dubbi sulla clausola, i nerazzurri valutano le contropartite

Non sarà una telenovela corta, questo è ormai chiaro. Come sottolinea oggi Tuttosport, la vicenda Inter-Barcellona-Lautaro Martinez iniziata a febbraio è destinata ad andare per le lunghe. Per prima cosa bisognerà capire cosa accadrà alla clausola rescissoria dell'argentino, esercitabile dal 1° al 15 luglio, visto che quasi sicuramente le squadre saranno ancora in campo impegnate per finire le varie competizioni.L'alternativa è trattare con l'Inter, che valuta il Toro tra i 130 e i 150 milioni di euro, con la possibilità di inserire una contropartita. Arthur, che ai nerazzurri piacerebbe, è ritenuto incedibile. All'Inter piace il difensore Todibo (se lo Schalke 04 non lo riscatterà), gli esterni Emerson (in prestito al Betis) e Junior Firpo, la mezzala Alenà. Il Barça mette sul piatto il difensore Umtiti, l'esterno Semedo e l'attaccante Dembelé. Vidal è chiaramente gradito, ma non per metterlo all'interno dell'operazione Martinez, anche perché il Barcellona punterebbe a un'ipervalutazione da 35-40 milioni per abbassare il prezzo dell'argentino.