Inter, Lautaro: "Betis? Non sapevo nulla. Spalletti, papà ha sbagliato"

Lunga e interessante intervista concessa ai taccuini de 'La Nacion' da Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter. Il calciatore argentino inizia parlando del suo connazionale e compagno di reparto Mauro Icardi: "Mi ha aiutato molto fin dal primo giorno - racconta l'attaccante argentino -. Con la ricerca dell'appartamento, per entrare il prima possibile a casa mia e lasciare l'albergo dove sono stato i primi mesi. Mi ha aiutato con lo shopping, mi ha aiutato a capire alcune abitudini, mi ha spiegato cosa dovevo curare. Mauro si è subito messo a mia disposizione. 'Qualunque cosa, chiamami. Ho sempre il cellulare acceso', mi disse appena mi incontrò. Abbiamo stretto un ottimo rapporto, andiamo molto d'accordo fuori dal campo".

In passato, tra Lautaro Martinez e Luciano Spalletti c'è stato qualche discussione a causa dello scarso minutaggio e di un tweet del papà . Per il centravanti argentino è acqua passata: "Tra me e lui va tutto bene, tutto è stato risolto. Gli ho spiegato che mio padre era un giocatore, che era nato in uno spogliatoio, che siamo una famiglia con una grande passione. Mio padre aveva torto quando ha scritto quel famoso tweet, è vero, ma è umano. Ha reagito per suo figlio".

Sulla possibilità di trasferirsi al Betis Siviglia a gennaio: "Non ero a conoscenza di nulla. Dalle notizie che ho letto, penso che sia stato il presidente di Betis a chiederlo. Ma nessuno mi ha detto niente. Ho sempre pensato all'Inter, sono molto felice qui e amo come il club e le persone che ci sono qui. Ogni opportunità che mi danno, cerco di approfittarne e di raggiungere gli obiettivi".