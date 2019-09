Inter, Lautaro: "Con Conte la squadra si sente molto più comoda"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez ha commentato ai microfoni di InterTV il successo contro il Cagliari: "Il mio primo gol a San Siro fu contro il Cagliari, anche oggi ho segnato. Sono molto felice, ma l'importante è che vinca l'Inter. Sono molto contento dei tre punti ottenuti oggi. Cosa mi chiede Conte rispetto a Spalletti? L'anno scorso giocavamo con un sistema di gioco totalmente diverso. Ora la squadra si sente molto più comoda, con molti giocatori presenti nell'area avversaria: in questo modo possono presentarsi tante occasioni da rete. Affinché si possa giocare in maniera migliore, bisogna conoscersi bene. Allenamento dopo allenamento, soprattutto con le sedute di Conte, il feeling non può che migliorare".

Sul soreggio di Champions League: "Ci aspettano delle partite difficili. Le prepareremo bene. Sappiamo cosa significa giocare la Champions, ma anche oggi vincere a Cagliari non è stato facile".