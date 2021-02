Inter, Lautaro: "Con Lukaku portiamo in campo la nostra infanzia. Lavoro per diventare un top in Europa"

"Con Lukaku abbiamo avuto un'infanzia smile e difficile. Abbiamo sempre saputo che per arrivare avremmo dovuto fare più degli altri, meglio degli altri. Questo è ciò che portiamo in campo" ha detto Lautaro Martinez in esclusiva a La Gazzetta dello Sport sul feeling con il belga. Poi ha continuato: "Giochiamo a Pubg, sono più forte io". E sul diventare un attaccante top: "Io un giorno voglio essere lassù, tra i top d'Europa. Dentro me stesso il pensiero è sempre stato quello di arrivare, di non restare fermo. Ma ho una sola via: lavorare e migliorare. Riti voodoo? Ero in panchina quella sera, dunque non ho sentito. Quella situazione è stata una "mala" immagine".