Inter, Lautaro: "Conte ti dice le cose come stanno. Così crescono tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Conte mi sta dando grande fiducia, ti dice le cose come stanno, come il ct Scaloni". Intervenendo a Sky Sport, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha avuto modo di parlare anche del tecnico nerazzurro: "Questo fa sì che uno cresca giorno dopo giorno. Entrambi i mister analizzano i dettagli per farti crescere a livello fisico e mentale. Quest'anno con Conte mi ha fatto fare un grande lavoro e questo si sta vedendo in campo".