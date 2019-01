© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poche ore dopo la prima doppietta in nerazzurro, Lautaro Martinez festeggia su Instagram il successo dell'Inter sul Benevento in Coppa Italia ed il positivo avvio del nuovo anno: "Buon inizio di 2019 - ha scritto il Toro -. Continuare a lavorare per superare ogni obiettivo. Andiamo avanti, Forza Inter".