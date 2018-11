Inter, Lautaro dal 1' contro il Genoa: Icardi potrebbe riposare

In vista del mercato di gennaio torna attuale il profilo di Marcello Trotta. L’attaccante del Sassuolo, ai margini del progetto neroverde, è tra le idee che stanno animando i primi approcci della prossima sessione dei trasferimenti. Ad agosto lo Sporting Lisbona ci ha pensato sul...

Viktoria Plzen, niente Roma per bomber Krmencik. Per lui stagione finita

PSG, Cavani: "Processo di crescita, ma con Neymar e Mbappè tutto ok"

Ds Gozzano: "Arrivare agli ottavi di Coppa Italia per noi è un onore"

Roberto Martinez glissa: "Real Madrid? Non perdiamo tempo a parlarne..."

Leicester, Puel: "Giocheremo sempre per onorare Srivaddhanaprabha"

Man United, osservatori in Russia: nel mirino due talenti dello Spartak

Barcellona, Samper ko: lesione al soleo, starà fuori per un mese

Barcellona, altra buona notizia: Umtiti torna ad allenarsi in gruppo

West Ham, l'obiettivo per l'attacco è l'ex Frosinone Nicolas Castillo

Man City, ansia per De Bruyne. Nuovo problema al ginocchio

Aston Villa, pazza idea di mercato Koscielny per gennaio

La meglio gioventù di Guardiola: 7 Under-23 in campo con il Fulham

Manchester City, piace lo spagnolo Pelayo Morilla per il futuro

Real Madrid, AS su Vinicius: "Il ragazzo che va di moda"

Mundo Deportivo apre: "Il 9 del futuro". C'è anche Icardi in lista

Leicester, l'Express con Puel: "Giocare per dimenticare dolore"

Marca in prima pagina: "Il Bernabeu vuole vedere Vinicius"

Tottenham, obiettivo in mediana: piace Doucoure del Watford

Barcellona, Malcom: "Felice per la mia carriera. Lotterò per i miei sogni"

Ipotesi Lautaro Martinez dal primo minuto al posto di Mauro Icardi nell'Inter che domani pomeriggio affronterà il Genoa a San Siro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , Luciano Spalletti ci sta pensando ma non è comunque da escludere che possa confermare il capitano che non segna al Grifone dal 23 maggio 2015.

