Inter, Lautaro: "Dobbiamo entrare in Champions. Limeremo i dettagli"

Fonte: fcinternews.it

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di InterTV in seguito al tonfo esterno (2-1) rimediato in terra sarda dai nerazzurri contro il Cagliari. Queste le sue parole: "Bisogna andare avanti, perché è l'unico modo per affrontare il prosieguo della stagione. Bisogna limare i dettagli, perché è anche per questi che oggi abbiamo perso. Io personalmente ho segnato un gol, in un'altra circostanza ci sono andato vicino. Ma tutta la squadra ha creato nella ripresa. Com'è giocare sapendo che sono in diffida? Dico sempre che entro in campo con molta tranquillità, in questo momento devo stare attento di più vista la situazione che stiamo vivendo. Mi sento molto contento per trovare spesso il gol, ma ora noi a livello di squadra dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa. E cercare di vincere il prossimo incontro. Dobbiamo entrare in Champions: le altre stanno recuperando punti e noi li stiamo perdendo".

Sulla prossima sfida contro l'Eintracht: "Bisogna pensare all'Europa League, ci prepareremo. Poi dovremo pensare al campionato: affronteremo la Spal, un avversario temibile, e poi il Milan. Dobbiamo concentrarci al meglio per tutti i prossimi impegni, l'obiettivo è la qualificazione per la fase a gironi della prossima Champions".

Sul suo ruolo nella squadra: "Mi sento molto importante per questo gruppo, ma non perché adesso sto giocando: anche quando ero in panchina aiutavo la squadra, il mio compito è quello di riuscire ad ottenere i risultati che meritiamo. Ora devo restare concentrato perché mi capita più frequentemente di partire dal primo minuto".