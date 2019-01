© foto di PhotoViews

Dopo la sconfitta contro il Torino, Lautaro Martinez ha parlato anche a Onda Cero, partendo dal feeling con Mauro Icardi: "Con Mauro mi sono trovato bene, ci siamo trovati in varie situazioni di gioco, abbiamo pressato, siamo andati sui secondi palloni. La verità è che mi sono trovato bene con questo sistema di gioco, bisogna continuare a lavorare. Abbiamo provato a pareggiare l'incontro ma non ci siamo riusciti e alla fine è arrivata la sconfitta, poi giocare con un uomo in meno rende tutto più difficile. Il mercato disturba la squadra? L'Inter deve ritrovare subito la concentrazione senza far passare troppo tempo, è un grande club e deve andare su ogni campo per ottenere i 3 punti. Dobbiamo ribaltare la situazione".