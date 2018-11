Inter, Lautaro e Keita in rampa di lancio. Per essere più di due riserve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due partite da titolare, sette presenze totali e un gol. Non è stato un inizio di stagione semplice per Lautaro Martinez, chiuso dalla figura troppo ingombrante di Mauro Icardi, capitano e trascinatore dell'Inter di Spalletti. L'attaccante argentino non ha sfigurato nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa, zittendo coloro che avevano, un po' ingenerosamente e frettolosamente, paragonato il suo acquisto a quello di Gabigol. L'impatto con la realtà italiana è stato sicuramente positivo e il tecnico di Certaldo sa di avere a disposizione un elemento di grande valore e affidabilità già nell'immediato. Un dodicesimo di lusso, che può rivelarsi fondamentale per far saltare il banco soprattutto nelle sfide contro le piccole.

Lo ha dimostrato nel match con il Cagliari, in cui è riuscito a realizzare la sua prima e unica rete in maglia nerazzurra, ed è pronto a ribadirlo anche con il Frosinone, l'avversario ideale - terzultima difesa del campionato - anche per provare a svegliare Keita Baldé. L'ex Lazio e Monaco è probabilmente l'acquisto più deludente della sessione estiva del mercato e deve convincere la società a spendere 34 milioni per il riscatto dal club monegasco. Cifra che, fino a questo momento, il senegalese non ha dimostrato di valere. La stagione è lunga e le occasioni per riscattarsi non mancheranno: serviranno però un altro atteggiamento e prestazioni più convincenti.