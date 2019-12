Inter, Lautaro e Lukaku coppia d'attacco XXL-L. Guai a separarli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lukaku e Lautaro. Binomio naturale, tandem da sogno, matrimonio perfetto. Il nove e il dieci. Insieme hanno segnato 24 dei 40 gol totali in stagione dell’Inter (58%). Una coppia che definire super quasi suonerebbe stucchevole. Questi due inebriano le menti del popolo nerazzurro, dal primo momento che hanno messo piede in campo insieme. Uno accanto all’altro. Se Antonio Conte è in testa, tanto le deve alla straordinaria intesa tra il giovane bomber argentino e il gigante belga, spot dell’imponente mercato estivo operato da Marotta, Ausilio e Baccin. Sostenuti, ca va sans dire, dalla visione lungimirante di Suning. Se uno dei due non trova la porta, ci pensa l’altro magari propiziato da un assist dello stesso compagno di reparto. Solo in tre occasioni non hanno giocato insieme dal primo minuto ed è successo a cavallo tra settembre e ottobre. La prima a San Siro contro l’Udinese: parte Lukaku, poi nel finale entra il Toro, ma la partita la decide Sensi. A Marassi contro la Samp accade il contrario, con l’ex United che rileva Martinez dopo quasi un’ora di gioco. Vittoria netta dei nerazzurri con tanto del primo squillo di Sanchez (poi ancora Sensi e Gagliardini) sparito proprio dopo quel match. Insomma, Lautaro e Lukaku funzionano praticamente sempre, purché siano in campo insieme. O, quanto meno, supportati da un’alternativa di spessore. A Barcellona, pur con la pesante defezione di Big Rom, “Lauty” ha comunque timbrato il cartellino in coppia con Alexis. Politano, infortunio a parte, non ha mai convinto. Esposito diventerà un gran centravanti, nondimeno deve ancora maturare. Bisognerà sperare che la coppia d’attacco che sta facendo le fortune dell’Inter regga almeno fino a Natale. Sarà fondamentale. In attesa che l’infermeria si svuoti e il mercato porti un elemento in più, di modo che Conte possa far finalmente ruotare un reparto offensivo, ad oggi, dai numeri straordinari.