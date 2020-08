Inter, Lautaro: "Grato a Conte. Mi ha aiutato, speriamo di continuare su questa strada"

Nella sua intervista a Uefa.com, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato anche di Antonio Conte: "Gli sarò sempre grato perché appena è arrivato all'Inter mi ha chiamato, quando ero in vacanza dopo la Copa América. È un allenatore che si fida di me e questo mi ha aiutato a crescere. Mi ha aiutato a cambiare anche la mia mentalità - non solo io, ma tutto il gruppo - e questo è molto importante per noi dell'Inter. Speriamo di poter continuare su questa strada".