Inter, Lautaro ha colmato il vuoto di un Icardi ancora restio

L’Inter compie 111 anni. Come il totale dei milioni che servono, oggi, per strappare Lautaro Martinez all’Inter, attraverso la clausola rescissoria che Ausilio e Gardini hanno voluto inserire nel contratto del Toro. Per qualcuno era una cifra impensabile per un 21enne alla sua prima esperienza nel Vecchio Continente. Per altri, invece, pur non avendo ancora dimostrato nulla, quei soldi li valeva già tutti. Quantomeno, non ci sarebbe voluto poi così tanto prima di raggiungere tale valore di mercato. Dopo 27 presenze stagionali (12 da titolare) e 8 gol (2 dei quali da subentrato), un centro ogni 162 minuti, Lautaro certo non è ancora arrivato a pesare certe cifre, ma indubbiamente il suo percorso di crescita sta bruciando le tappe. È lo straniero più giovane ad aver segnato almeno 5 reti in stagione, a proposito di progressioni rapide e record da battere. Una volta sbarcato a Milano si è preso la dieci con il coraggio, lo sguardo e l’atteggiamento di chi se l’aspetta di diritto. Sono tanti i diez che con la maglia dell’Inter hanno scritto pagine di storia: da Meazza e Beccalossi, a Matthaus e Suarez, passando per Ronaldo, Baggio e Sneijder.

Una responsabilità mica da ridere. Non è un caso che i vari Carbone, Morfeo, Kovacic, Jovetic e lo stesso Joao Mario hanno fallito miseramente la loro missione con il numero perfetto sulle spalle. Invece Lautaro no. Si è spogliato in un amen dell’ombra di Gabigol, ha aspettato il momento giusto e, quando questo si è finalmente fatto vivo, si è fatto carico del vuoto (temporanea) lasciato da Icardi a suon di giocate, sacrifici, movimenti sopraffini, assist e soprattutto gol. Pesanti come quello di Vienna, meno (ma non per colpa sua) in occasione della trasferta nera di Cagliari. Anche quando pare non esserci, in realtà l’attaccante di Bahía Blanca lascia quasi sempre il segno. L’evoluzione è chiara e cristallina. E siamo solo all’inizio. Nel frattempo però le gare da giocare iniziano a diventare troppe. Dipendesse da lui, il campo non lo abbandonerebbe mai, specie adesso che Spalletti lo ha piazzato là davanti senza riserve. Nondimeno, contro una SPAL che non vede i tre punti da cinque partite, se lo staff medico nerazzurro dovesse considerare Keita completamente ristabilito, Lautaro potrebbe riposare per presentarsi poi al massimo della condizione contro l’Eintracht al Meazza. In attesa che Icardi dica definitivamente sì al rientro in gruppo e Nainggolan recuperi dal suo ennesimo stop, l’attacco interista non può prescindere dal Toro.