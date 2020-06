Inter, Lautaro ha deciso: nessuna rottura ma un indirizzo preciso

Lautaro Martinez ed il Barcellona, una telenovela senza fine con aggiornamenti costanti che a cadenza quotidiana rimbalzano dalla stampa spagnola a quella italiana disegnando scenari apparentemente inesplorati ma in realtà piuttosto delineati, almeno per il momento. Della proposta faraonica che i catalani hanno riservato al T oro nerazzurro, infatti si sa già da diverso tempo, così come della volontà interista di fare il possibile per cercare di trattenere il proprio numero dieci. La novità sostanziale potrebbe allora riguardare la volontà del giocatore, perché se per settimane si era lasciato intendere come l’ex Racing de Avellaneda avesse espresso il suo gradimento al possibile passaggio sulle Ramblas senza chiudere all’ipotesi di permanenza alla corte di Antonio Conte, le ultime sensazioni raccolte disegnano invece uno scenario differente. La decisione di Lautaro Martinez è infatti ben delineata e rivolta verso il club blaugrana, una volontà che il Toro cercherà di far pesare senza però arrivare ad alcun punto di rottura con l’Inter. Uno scenario che potrebbe suggerire quindi una soluzione alternativa rispetto a quella dell’intransigenza che Ausilio aveva descritto solo una settimana fa, magari arrivando a 90 milioni di euro più l’inserimento di una contropartita tecnica gradita (Semedo è uno dei più apprezzati). Si tratta, il traguardo è lontano, ma Lautaro ha scelto per chi tifare.