Inter, Lautaro: "I dettagli fanno la differenza, dobbiamo rialzare la testa e guardare avanti"

vedi letture

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Real Madrid: "Peccato perchè abbiamo fatto di tutto per vincere, non li abbiamo lasciati giocare tranquilli. Peccato, siamo arrabbiati perchè era una partita che dovevamo vincere. Abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo rialzare la testa, lavorare e guardare avanti".

Cosa manca per vincere queste partite?

"Il dettaglio manca. Perchè questa competizione è così. L'ho detto prima e lo dico adesso: il dettaglio fa la differenza. Dobbiamo lavorare ed essere più attenti e concentrati per tutta la partita. Guardiamo avanti e testa bassa".

Si parla troppo di te?

"Questo lo possono dire Io lavoro per me, per l’Inter e per i compagni. Quando si fa gol sei un fenomeno e quando non lo fai sei scarso. Io lavoro, qualche volta riesco a fare gol qualche volta no. Io sono sicuro che faccio di tutto per dimostrare che sono al livello dell’Inter e di questo calcio. Dalla mia parte sono sempre tranquillo, lavorando zitto e con umiltà".