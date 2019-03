Inter, Lautaro: "Icardi, brutta vicenda. Derby, non ho dormito per la gioia"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dal ritiro della Nazionale argentina, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato al microfono di TNT Sports soffermandosi in primo luogo sul momento che sta vivendo Mauro Icardi: "E' una cosa per nulla bella, né per lui né per noi che siamo nel gruppo. Noi - le parole riportate da Fcinternews.it - non possiamo fare molto, la decisione deve prenderla con la gente che lavora con lui e che gli sta intorno. Noi siamo gente che lavora come lui, siamo a disposizione del club. Quello che succede intorno a lui deve risolverlo lui col suo entourage e il club".

L'assenza di Icardi dal campo gli ha però permesso di sbocciare definitivamente a suon di gol decisivi, come quello realizzato domenica: "Sono molto felice del presente, ho potuto giocare il mio primo derby di Milano segnando un gol e vincendo. E' davvero una soddisfazione fantastica, la notte non sono riuscito nemmeno a dormire per quanta era la gioia. Cosa è cambiato? I minuti di gioco, ma del resto uno cerca sempre di migliorare nel lavoro quotidiano. Il processo di adattamento al calcio europeo dura alcuni mesi, dipende anche dal tipo di giocatore. Di certo mi sento un giocatore più completo, che ha imparato un tipo di calcio differente. Il campionato italiano è molto competitivo, dove la parte tattica è importante per ciascuna squadra che incontri. Gli allenamenti sono diversi, per questo dico che così si cresce come giocatori, conoscendo un altro tipo di calcio".