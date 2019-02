Inter, Lautaro: "Icardi importante. Tocca a lui risolvere i suoi problemi"

© foto di PhotoViews

L'Inter si aggiudica l'andata dei sedicesimi di finale contro il Rapid Vienna grazie al rigore trasformato da Lautaro Martinez, intervenuto nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: "Il gol è molto importante, avevo sbagliato l'ultimo rigore, ho fiducia in me stesso e sono contento. Era importante vincere, è un risultato che ci portiamo in Italia, dobbiamo lavorare con tranquillità e preparare le prossime partite. È molto importante per me, ovviamente un attaccante ha sempre bisogno di segnare, per questo sono felice, per l'opportunità che mi ha dato Spalletti. Voglio andare avanti così e dare meglio per il gruppo, che è la cosa più importante. Icardi è importante per noi, è un problema che deve risolvere lui, noi siamo qua. È una decisione che regolerà con la dirigenza, noi pensiamo solo a giocare e a vincere. Non ho ancora guardato il telefono, sicuramente ci stava supportando, è un bravo ragazzo ed è sempre vicino a noi".