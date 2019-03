Inter, Lautaro: "Icardi? Lo vogliamo in campo, ma dipende da lui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez ha concesso un'intervista a Sky Sport dopo il pari dell'Inter nell'andata dell'ottavo di finale contro l'Eintracht: "Durante la partita abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzale. È stata una partita dura, loro hanno pressato bene, noi cercavamo di saltare il pressing e ci è costato a livello di energie. Siamo stati bravi a fare il nostro lavoro, anche se avremmo potuto segnare per essere più tranquilli al ritorno. Rigore tirato da Brozovic? Sono decisioni dell'allenatore, in campo è stato così, Brozovic ha detto che si sentiva sicuro, adesso dobbiamo alzare la testa vedere cosa succederà. È una storia passata, sono cose che capitano in campo, è successo anche a me. Mi dispiace molto saltare il ritorno, ma dico sempre che sono un giocatore che si impegna molto per coprire e difendere, essendo un attaccante devo prendere meno cartellini gialli. Vivo così il mio ruolo, voglio sempre andare sulla palla e cerco di conquistarla, a volte commetto falli e l'arbitro mi ammonisce, devo migliorare su questo aspetto. Icardi è importante per noi, lo dico sempre, dipende da lui, da chi lo gestisce e dall'Inter, noi siamo i suoi compagni e vogliamo averlo in campo, ma è un suo problema".