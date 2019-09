© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, impegnato in questi giorni con la Nazionale argentina, ha parlato ai microfoni di TyC Sports. Queste le sue parole sul caso dell'estate relativo a Mauro Icardi: "Ho un buon rapporto con lui, parliamo molto. Voleva rimanere all'Inter, ma nei colloqui diceva sempre che doveva giocare. Ora si trova in un'altra squadra e gli auguro il meglio, perché da quando sono arrivato è stata una persona chiave per ambientarmi nel migliore dei modi in Italia".