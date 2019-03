© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Protagonista assoluto delle ultime versioni dell'Inter senza Mauro Icardi, Lautaro Martinez non ha avuto un vita facile agli albori della sua carriera. In particolar modo quando il Boca Juniors lo scartò adducendo dei motivi che a posteriori fanno sorridere: "Mi dissero che non avevo potenza né velocità e che sarei potuto tornare se ci avessi lavorato sopra. Mi chiamarono all'età di 11 anni, ma mia madre non mi lasciò andare perché ero molto piccolo. A 15 anni presi la decisione di andare perché erano tornati a cercarmi. Dopo quella risposta (negativa ndr) sono tornato a Bahía Blanca. Ero mezzo rassegnato e arrabbiato", ha detto attraverso ESPN come riportato da Fcinternews.it.