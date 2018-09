Inter, Lautaro: "Importante segnare a San Siro. Ora la Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo contro il Cagliari, l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di InterTV: "Sono felice, perché sono tornato al gol dopo un infortunio. Dedico la rete alla mia famiglia, che mi ha incitato nei momenti più delicati. Voglio ringraziare tutto lo staff medico. Sono molto soddisfatto, soprattutto per la vittoria. Segnare a San Siro per me è stato molto importante: conosciamo tutti la storia di questo stadio. Mi sento pronto per la Champions League, ho dovuto saltare la prima partita ma non vediamo l'ora di scendere in campo col PSV. Icardi? Siamo amici, ogni giorno mi dà tanti consigli. Quello che fa in campo lo sappiamo tutti. Noi vogliamo dare il meglio, per far sì che il mister possa contare su ciascuno di noi giorno dopo giorno".