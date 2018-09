Inter, Lautaro in dubbio per il Parma. Non preoccupa Asamoah

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lautaro Martinez questa mattina si sottoporrà agli esami strumentali al polpaccio sinistro dopo il problema che lo ha costretto prima al forfait contro il Bologna e poi a rinunciare agli impegni con la sua Argentina. Ieri - evidenzia il Corriere dello Sport - l’argentino è regolarmente rientrato a Milano dopo che negli ultimi tre giorni si era sottoposto a trattamenti fisioterapici con i medici dell'Albiceleste. Il problema fisico però non è ancora risolto e al momento il Toro rimane quindi in dubbio per il match di sabato contro il Parma. Non preoccupa invece Kwadwo Asamoah, che con il Ghana non ha giocato per un leggero dolore al collo di un piede. Domani, infine, gli occhi dello staff medico saranno puntati su quello che succederà in Argentina-Colombia perché Mauro Icardi dovrebbe essere titolare: la speranza è che il fastidio alla coscia destra che lo ha costretto in tribuna contro gli uomini di Inzaghi sia assorbito.