Inter, Lautaro in nerazzurro da luglio: niente da fare per il Racing

"Dal 23 maggio in poi ogni giorno è buono per l’arrivo in Italia di Lautaro Martinez", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Il giovane attaccante argentino è atteso a Milano per le visite mediche di rito con l'Inter, il Racing sta provando a trattenerlo fino a dicembre ma le speranze per il per il club di Avellaneda sono residue, anche giocandosi la carta Diego Milito. Lautaro, sentenzia la rosa, vestirà il nerazzurro dal primo luglio.