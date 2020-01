© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pre partita della sfida contro l'Atalanta, ai microfoni di Dazn ha parlato così l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. "Ho giocato con gente come Milito e Lisandro Lopez ma con Lukaku lavoriamo di giorno in giorno in campo. Dobbiamo continuare così per il bene nostro e dell'Inter".